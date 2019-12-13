遠航出事非頭一遭，2005年間擔任遠東航空財務處副總的吳勇璋，被控與柬埔寨吳哥航空負責人樓文豪合謀，用保證機位銷售的假合約，美化遠航財報以防止股價崩跌，今年6月高院更一審將吳及樓各判刑2年，吳獲緩刑5年。目前最高法院審理中。

至於案發爆發時遭起訴的遠航前董事長胡定吾已獲判無罪定讞，被控掏空遠航資金的遠航前董事長崔湧，2009年棄保潛逃美國後，2015年在美國死亡。

遠航在2005年間因營運績效不佳，吳為確保遠航股價及每股淨值下跌，他假造資料由遠航與吳哥航空及樓男經營的旅行社，分別簽訂簽署台北到柬埔寨、高雄到韓國首爾的「保證機位銷售合作」等假合約，美化遠航財報。

樓男的吳哥航空也積欠遠航鉅款，吳男沒有積極催討這些應收款項，反而從2007年1月起，同意收取吳哥開立到期日達數月之久的遠期支票，吳哥航空最後跳票倒閉，造成遠航近7億元的呆帳。

一、二審將吳勇璋重判7年、樓男判刑6年6月，高院更一審考量本案纏訴逾8年，符合刑事妥速審判法的減刑規定，將吳及樓改輕判2年，但因樓男否認犯行、未對犯行表達悔悟之意，未給予緩刑宣告。

(中時 )