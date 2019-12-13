大陸入選的品牌，包括國家電網、騰訊、中國人壽、華潤、長虹、青島啤酒、中化、五糧液、國航、中國航天科工、恆力、中國光大集團、徐工等。(圖/達志影像)

得益於雲計算和無人駕駛等領域的業務增長，去年的亞軍谷歌（Google）一舉擊敗亞馬遜（Amazon）榮登榜首；亞馬遜退居第二；2019財年淨利潤大增的微軟（Microsoft）名列第三。美國佔據500強中的208席，穩居品牌大國第一，相較之下陸入選的品牌只有40個。

其中日本、中國、德國、瑞士和義大利，分別有42個、40個、27個、21個和14個品牌入選。

《世界品牌 500 強》是依據品牌在世界上的影響力來做出的一個排名榜單。品牌影響力指品牌在開拓市場、佔領市場並獲得利潤的能力。世界品牌實驗室對全球 8000 個知名品牌進行了綜合評分，最終推出的世界最具影響力的 500 個品牌。大陸入選的品牌，包括國家電網、騰訊、中國人壽、華潤、長虹、青島啤酒、中化、五糧液、國航、中國航天科工、恆力、中國光大集團、徐工等。

(中時電子報)