藍營花蓮縣立委選舉「鬧雙胞」，傳出國民黨主席吳敦義曾於11月與前花蓮縣長傅崑萁見過面，吳允諾讓傅恢復黨籍，並同意報准參選花蓮縣立委，但吳敦義事後翻臉不認帳。對此，國民黨文傳會主委程美華今嚴正駁斥傳聞，程美華表示，當初是傅崑萁主動求見吳敦義，表態參選花蓮立委，吳敦義沒有同意請求。

程美華表示，花蓮立委初選期間，傅崑萁主動求見吳敦義，因考量傅崐萁有案在身，也沒有恢復黨籍，不符合本黨立委初選參選資格，且黃啟嘉選情穩定，吳敦義當場拒絕傅崑萁要求參選立委一事。

程美華重申，黃啟嘉是國民黨在花蓮唯一提名的立委參選人，全黨力挺黨提名的參選人，黃啟嘉目前選情呈現PK狀態，後勢看漲，黨中央對於花蓮地區勝選有絕大信心。

至於傅崑萁脫黨參選，程美華透露，私下找了非常多管道跟他溝通，2020總統與立委大選是關鍵一年，希望大家團結一致，藍營齊心協力下架蔡政府。

有媒體報導，吳敦義曾私下與傅崑萁夫婦餐敘，國民黨說明，該餐會僅為吳主席與朋友聚餐，傅夫婦二人並未出席該餐會。因此，所謂餐會中允諾回復黨籍並同意其報准參選，純屬子虛烏有。

(中時 )