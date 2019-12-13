選戰倒數29天，韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋今天率領近10名立委候選人、市議員、名嘴等人，成立「打鬼軍團ghostbuster」，邀請文傳會主委程美華擔任召集人。團長周錫瑋指出，未來將鎖定蔡政府惡行惡狀火力全開，呼籲全民提供資料，共同打鬼，落實乾淨選戰。

「打鬼軍團」分別檢視蔡政府「行政資源綁樁灑錢」、「國家機器東廠迫害」、「王立強假匪諜抹紅」、「蔡英文博士學位爭議」，以及綠營可能的「沒收選舉做票奧步」與「操作網軍迫害言論自由」等六大面向。團長周錫瑋說，每組起碼有4名負責人，將彼此交叉火力，呼籲全民一起幫忙提供各式資料，一起「打鬼」，落實乾淨選戰。

國民黨立委呂玉玲上午揭露，桃園市長鄭文燦充分利用行政資源大撒幣，下達鄰里長動員令，為蔡英文後援會全力動員，「今天在這裡請吃飯，明天在別處送資源」，合理懷疑其透過行政資源挹注選舉。

台北市議員李明賢表示，民進黨內「楊蕙如們」已形成「卡神共和國」，日前他接獲深喉嚨爆料，未來將揪出這群政府背後的門神，以及襄助楊蕙如國庫通黨庫、私庫的黑手。不分區立委候選人李貴敏強調，憲法保障人民言論自由，同時要確保民眾知道事實真相的權利，才助於民主發展。

台北市議員王鴻薇嘲諷，國民黨成立打鬼軍團，並不是武功多麼高強，而是民進黨做太爛，最近出現「遠航之亂」、「疫苗之亂」，顯示蔡政府為了選舉，進入無政府狀態，執政荒腔走板。

新北市議員唐慧琳痛批，暗黑大法師邱義仁歸隊、李進勇掌中選會不中立，網軍治國令人唾棄，台灣的民主要靠大家共同維護；不分區立委候選人吳怡玎則訴求一場乾淨、誠實的選舉，呼籲蔡英文出面說明博士論文風波。

台北市議員戴錫欽指出，選戰進入肉搏戰，民進黨不斷利用不實資訊，栽贓抹黑對手，企圖影響民眾判斷，韓國瑜可以挨打，但不希望被錯打、冤打，未來將透過揭露真相，遏止不正當選舉伎倆；黃國園黨部主委、備役少將于北辰則說，蔡英文部署抹紅飛彈，瞄準所有熱愛中華民國的青年，時間一到就抹紅。

打鬼軍團陣仗浩大，成員包含呂玉玲、李貴敏、李永萍、耿繼文、林佳新、林燕祝、林郁方、林為洲、于北辰、陳美雅、陳學聖、吳怡玎、陳以信、王鴻薇、唐慧琳、蔡淑惠、羅智強、李明賢、游淑慧、徐弘庭、戴錫欽等人，未來小組數量及人數都將持續增加。

(中時 )