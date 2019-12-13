大陸外交部長王毅今（13）日在北京舉行的交研討會詳述中美關係，痛批美國不僅「中國觀」走入歧途，「世界觀」也出現偏差。並強調中國從來無意挑戰和取代美國。「我們始終相信中美合作才是兩國的最好選擇，也是唯一正確選擇。我們敦促美方儘快冷靜下來，樹立理性中國觀和正確世界觀。」

澎湃新聞報導，王毅今在北京舉行的2019年國際形勢與中國外交研討會發表主旨演講時，宣告2020年中國外交聚焦六大內容：一是繼續服務國內開放發展、二是堅決維護國家利益、三是不斷深化夥伴關係、四是堅定捍衛多邊主義、五是積極擴大國際合作、六是著力推進外交體系和能力現代化。

王毅詳述中美關係表示，2019年無論是在中國外交還是國際形勢中，中美關係無疑都是最受關注的議題。明中方立場，今年是中美建交40周年，但兩國關係卻遇到40年來前所未有的複雜局面。美方在經貿、科技、人員交往等領域接連對中國無端設限和打壓，在香港、台灣、新疆、西藏、人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意攻擊抹黑，不僅如此，美方還利用各種國際場合詆毀中國的社會制度，發展道路以及同其他國家的互利合作，給中國扣上了許多莫須有的罪名。

「這種近乎偏執的行為在國際交往中實屬罕見」，他說這嚴重損害了中美之間得來不易的互信根基，也嚴重削弱了美國自身的國際信譽。不僅使中國人民愈發看清這些反華勢力背後的險惡用心，也正在遭到越來越多國家的質疑和抵制。

王毅表示，美方對華認知出現了誤判，認定中國一定會像傳統大國那樣國強必霸，最終挑戰和取代美國。與此同時，美國不僅中國觀走入歧途，世界觀也出了偏差。作為綜合實力最強的國家，美方卻放棄應當承擔的國際責任和義務，重蹈單邊主義和保護主義的覆轍。在短短兩年時間裡，先後退出跨太平洋夥伴關係協定、《巴黎協定》，聯合國科教文組織、《移民問題全球契約》、伊朗核問題全面協議、聯合國人權理事會、《維也納外交關係公約爭端解決議定書》、《中導條約》。這種公然開歷史倒車，不斷「退群」、毀約的做法，給國際社會帶來諸多難題和困擾，成為當今世界的麻煩製造者。

(中時 )