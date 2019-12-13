冬天泡溫泉，暖活好舒服！你知道「泡溫泉」也是一種社交嗎？在台灣溫泉區的居民會相約泡湯，有默契的在同個時間點出現在澡堂、溫泉公園、野溪溫泉等地泡腳、泡湯，除促進血液循環，使身體暖和之餘，也透過泡湯認識新朋友，增進左鄰右舍情誼。

迎接冬天來臨，感受暖暖冬意，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處邀請Swing搖擺舞團體「Swing Taiwan」於12月14日（六）、12月15日（日）兩天，分別於礁溪－湯圍溝溫泉公園、金山－中山溫泉公園、新北投－北投溫泉博物館戶外草皮3地進行快閃舞表演與社交舞體驗，透過輕快的爵士音樂旋律，隨著樂聲不自覺跳起舞來，透過Swing輕鬆搖擺、沒有限制的社交舞蹈，拉近你我之間的距離！

活動當天將於現場發放限量台灣好湯紀念小禮供現場民眾帶回。12月14日（六)適逢「2019冬戀蘭陽溫泉季－冬戀金曲台語夜」，由翁立友、許富凱、吳申梅、謝金晶等知名台語歌手連番上場，活動於晚上7點開始，參加完搖擺舞體驗的民眾，還可留下來看演唱會哦！

台灣可說是溫泉之島，全台共有19大溫泉區，各地都有溫泉，不同的泉質就多達10種以上，冬天的臺灣來一趟溫泉之旅正是時候，「台灣好湯」現正分別於Facebook和Instagram舉辦「泡湯打卡抽大獎」與「#我愛台灣好湯 IG暖心美照大募集」的活動，民眾至溫泉區旅遊，上傳溫泉相關照片，舉凡泡湯、溫泉美食、溫泉蛋、湯屋、住宿、溫泉業者……等照片，即可參加抽獎。

趁著氣溫降了，趕快相揪好友來泡湯、吃美食，讓冬天增添暖暖回憶。

~北台灣溫泉 邀您一起熱情搖擺~。（北觀處 提供）

(中時電子報)