金管會主委顧立雄13日參加「2020年經濟與保險發展論壇」時指出，今年在國際保險監理官協會（IAIS）年會中達成四大里程碑協議，包括：修改ICB保險核心原則、國際活躍性保險公司（IAIG）共同監理框架、系統性風險全面性框架指引，保險資本標準2.0開始，保險業都要高度關注。

顧立雄指出，國際活躍性保險公司（IAIG）雖然我國並不符合，但共同監理框架對保險業健全發展還是重要的、還是值得參考。所以我們會去進行了解後，也要與IAIS國際標準接軌，一方面也可提升我國的監理水平。

至於系統性風險各國都有，顧立雄表示，這不是為了因應IFRS17，或國外投資相關個別風險，而是指保險業互相進行投資下，當一家公司出問題時連帶影響到別家公司，產生連鎖反應，所以對於如何防禦系統性風險這次IAIS宣布後我們會來了解，但事實上我國已採取很多措施了，像現在自有資本扣除、相互投資的限制等。

顧立雄表示，據主計總處統計，2018年金融服務業生產毛額新臺幣1兆2,193億元，較2017年增加472億元，占2018年整體GDP比重6.83%，顯示金融業對我國經濟發展的重要性；另外，2018年金融從業人員總數約83萬人，占全國就業人數7.27％，其中又以保險從業人員58萬人為最多。如何優化既有專業技能、吸引更多跨域人才投入，以提升經濟能量，是金融業所需持續關注之議題。

當前全球經濟面臨諸多挑戰與變革，包括長期低利率、人口高齡化、金融科技浪潮及國際法規遵循等，保險業也面對相當大的挑戰。在低利率環境下，因國人消費習性偏好儲蓄性質保險商品，且銷售通路以高宣告利率吸引消費者，導致利率變動型保險等儲蓄型商品費快速累積，新契約保險收入占率已超過5成。

據國發會推估，2026年我國老年人口占比將會超過20％，成為超高齡社會。為此，金管會致力於推動保障型保險，相關措施包括保障型保險商品的準備金利率加碼優惠、安定基金計提標準計提優惠及商品審查及投資額度優惠等方式，另為使保險商品回歸保險保障本質，金管會將建立單一人壽保險商品門檻比率，確保保險業承擔一定死亡風險，並規劃修正規定，對於辦理績效符合特定標準者，其保險商品得由核准制改為備查方式辦理，希望引導保險業者多銷售保障型商品等利率敏感度低之保險商品。

為順應金融科技發展，本會自103年8月開放保險業辦理網路投保業務以來，為持續提升消費者透過網路投保之便利性，已逐步放寬網路投保之投保商品險種與投保金額，並研議將生物辨識技術導入身分驗證機制，希望利用金融科技建置具安全性、可靠性及便利性的金融環境，打造數位化保險市場，讓民眾享受更便捷的金融服務。

隨著保險業資產占整體金融業比重達三分之一以上，保險業的財務狀況與對於長期穩健發展益形重要，而為使保險業的資產與負債能同時反映公允價值，使財務能更為透明化，金管會也正推動保險業接軌IFRS17，已請保發中心與相關單位組成專案小組，協助推動我國保險業接軌準備事宜，也要求各保險公司應成立接軌專案小組，投入相關資源與人力進行相關準備作業，希望順利完成IFRS 17的接軌。

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