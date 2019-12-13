美股四大指數走揚，帶動13日主要亞股漲升行情，台股權值龍頭台積電持續創高，以及大立光、和泰車、祥碩、緯穎、亞德客-KY、聯發科、嘉澤、上銀等高價股帶量上漲，推升大盤指數站上11,900點創新高。

凱基投顧預期下周指數區間11,700-12,100點區間震盪，下周看好：驅動IC、網通IC、晶圓代工、CCL、伺服器、蘋果供應鏈等六大題材類股。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.川普發文指出與中國敲定大協議時點已非常接近；市場樂觀期待新關稅可望暫緩開徵，現有關稅並可望削減。

2.台灣11月出口金額285.8億美元，為歷史同月次高，年增3.3％，財政部預估第4季出口總額可望較去年同期成長。

3.美國10月新增就業人數由12.8萬人上修至15.6 萬人；11月非農就業人數新增26.6萬人，遠優於預估的18.7萬人，為今年元月以來最大增幅；失業率降至3.5％，為50年來新低。

4.美國11月密西根大學消費者信心指數初值由96.8上升至99.2，並優於市場預估的97。

另提醒要主要兩項國際利空因素：

1.SEMI國際半導體協會，預估今年全球半導體製造備銷售金額為576億美元，較去年的644億美約衰退10.5％；2020年全球導體設備銷售可望逐漸回溫。

2.美國上周初領失業救濟金人數大增4.9萬人至25.2萬，高於分析師預估的21.3萬人。

(工商 )