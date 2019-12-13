中選會今日公告第15任總統副總統選舉候選人名單，共有3組候選人，分別為宋楚瑜及余湘、韓國瑜及張善政、蔡英文及賴清德，競選活動期間將自12月14日起至109年1月10日止，為期28日。

中選會表示，在競選活動期間，每日競選活動時間自上午7時起至下午10時止。選罷法對於政府機關、選舉人、候選人及媒體都有相關規範，請大家務必遵守，避免觸法。

選舉相關規範如下：

一、 媒體方面，廣播電視事業應以公正、公平原則從事選舉相關議題之新聞報導；對於提供時段供政黨、候選人從事競選宣傳，也應秉持此原則；報紙、雜誌所刊登之競選廣告，應於該廣告中載明刊登者姓名。

二、 印發宣傳品應親自簽名，政黨應載明政黨名稱；宣傳品之張貼，限於候選人競選辦事處、政黨辦事處及宣傳車輛。

三、 政黨及任何人除經直轄市、縣(市)政府公告供候選人或政黨使用之地點外，不得於道路、橋梁、公園、機關(構)、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物。

在民調發布方面，中選會說明，政黨及任何人自選舉公告發布之日起至投票日10日前所為有關候選人或選舉民意調查資料之發布，應載明負責調查之單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值。

投票日前10日至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

針對本次選舉開票、計票作業，中選會強調開票、計票過程公開透明，投票日每個投開票所都有監察員，由政黨或候選人推薦，監察投開票過程。開票完也會指派專人，將投開票報告表送往選務作業中心，再登錄到中央電腦計票系統，並同步傳送至查詢網站，供各界查詢。

電腦計票系統經由專業資安公司測試及行政院資通安全處複查，並進行4次全國性模擬演練，且系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用之受監控個人電腦才能進系統登錄票數。

本次選舉動員約2千名人力進行電腦計票登入與統計相關工作，另中華電信在投開票當日也會動員近千名人力，進駐中華電信監控指揮中心、中央選情中心、各直轄市、縣(市)選舉委員會選情中心及各公所選務作業中心，全面監控計票使用到的設備與網路。

(工商 )