環保局人員在現場進消毒。（台北市動保處提供／陳俊雄台北傳真）

士林橋頭附近12日傍晚民眾發現1具麝香豬屍體，北市動保處即刻啟動防疫措施，迅速趕往現場瞭解狀況，初步檢驗並未發現非洲豬瘟典型病變，已依規定將檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，同時釐清豬屍是否屬人為棄置。

動保處防疫人員初步檢視豬隻外觀未見非洲豬瘟典型病變，但仍以最高防疫規格防漏包裝豬屍及運送，發現豬屍的地點沿路及進出車輛皆全面消毒，避免可能的病原傳播。經動保處進行豬屍解剖採樣，尚未發現非洲豬瘟感染之典型病變，已將檢體以符合生物安全規範之包裝送至家衛所進行檢驗，預計近日即可得知檢驗結果。

由於麝香豬屍被包在布袋中，疑遭人為棄置，動保處後續將向警察局調閱周遭監視器畫面，追查可能的行為人。

動保處呼籲，為防範非洲豬瘟入侵，請民眾切勿隨意丟棄飼養的寵物豬屍體，如發現有遭棄置之豬隻屍體，請務必撥打1999市民當家專線，動保處將迅速派員前往處理。

另本月3日立法院已三讀通過動物傳染病防治條例修正案，增訂任何人不得故意散播有關動物傳染病之謠言或不實訊息之規定，違者將處以罰鍰，並得按次處罰，請市民切勿散播任何動物傳染病的不實資訊，以免受罰。

(中時 )