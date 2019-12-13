蔡英文總統「論文門」終於有新進展了？美國台裔教授林環牆和資深媒體人彭文正等人追查「論文門」多時，但蔡始終不願正面處理論文問題。林環牆昨表示，牛津博士徐永泰深入追查蔡論文弊端，有兩大新發現，且其中一個是向LSE校方查證獲得證實的消息。

林環牆昨(12日)上午在臉書發文指出，美西華人學會12月7日舉辦研討會，牛津博士徐永泰特別就蔡英文的「論文門」調查提出以下兩點新的發現：

第一，徐永泰表示，根據倫敦政經學院對外公開的官網，可以查到該學院1950年到目前爲止所有畢業生的名字。但在該校1983-1984校友會名單上，沒有出現蔡英文的名字。

第二，「倫敦政經學院信息管理部負責人」給他的信中明確表示，「我們確定LSE法律系沒有有關她的博士相關的（論文口試考官和考評報告）的記錄...」。

關於第二點，徐博士幾個禮拜前就向林環牆透露，林表示非常感謝。另外，一位倫敦政經學院退休教授更早之前也已告訴我：當時（1984）所有博士論文口試和考評的的報告，應都還是存放在倫敦大學的Senate House。

林環牆最後強調，「我們(追查蔡論文的學者團)的海外調查一直在進行，也已確知蔡英文沒有博士學位。我們還是希望，蔡英文女士回頭是岸」。

(中時電子報)