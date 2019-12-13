國民黨總統候選人韓國瑜的隨行發言人李昶志13日在臉書發文，以在地人身分發言回擊管碧玲。（擷取自臉書）

到底誰對不起台灣、對不起高雄？民進黨發布「台灣對不起」競選影片，綠委管碧玲一句「高雄人對不起台灣」發言引發議論；國民黨總統候選人韓國瑜的隨行發言人李昶志13日在臉書發文，以在地人身分發言回擊管碧玲，強調民進黨執政30年，高雄就像被榨乾的城市，根本是民進黨欠高雄人一個公道。

「我實在不懂，唱衰台灣、唱衰高雄的就是民進黨！」李昶志貼文寫到，民進黨競選影片中的高雄版本竟以「台灣對不起」為主題，「身為高雄人，我實在不能忍受！」

他反問，高雄民眾給民進黨30年的執政與信任，但民進黨帶給高雄什麼？

他說，從高雄滿街的「租」、「售」廣告，以及三多商圈、新崛江商圈，高雄就像是被民進黨榨乾的城市，民進黨吃乾抹淨、拍拍屁股就走人，看看如今各部會首長，多少是前市長陳菊到總統府任祕書長時，一併帶走的局處首長。

「高雄人只是沒把市長票投給民進黨，就對不起台灣？」李昶志反批，民進黨是不是對不起中華民國？一個整天只說「這個國家、那個國家」的總統，還記得她是中華民國總統嗎？民進黨高喊「護國保台」，為何不敢大聲說出「中華民國」？

(中時 )