2019「亞細亞詩感想祝祭」特別與Go Go Machine Orchestra 樂團合作，以鋼琴、打擊樂、吉他等樂器，呈現詩朗誦與音樂的藝術效果，並創造臺灣現代文學與前衛音樂的跨界合作先例。（陳世宗攝）

2019「亞細亞詩感想祝祭」，以促進亞洲詩人國際文化交流，追求詩藝術更高的境界及豐碩成果，同時達成文化外交效益。（陳世宗攝）

2019「亞細亞詩感想祝祭」，以鋼琴、打擊樂、吉他等樂器，呈現詩朗誦與音樂的藝術效果。（陳世宗攝）

2019「亞細亞詩感想祝祭」登場，來自韓國、臺灣、日本等國，約100位詩人齊聚靜宜大學，共享詩歌發表盛會；以促進亞洲詩人國際文化交流，追求詩藝術更高的境界及豐碩成果，同時達成文化外交效益。日文系主任邱若山說，場外同時展出與「iPaint我畫畫會」合作的《詩畫合奏紀念集》，讓民眾體驗精緻藝術的多樣面向。

靜宜大學日文系主任暨臺灣現代詩人協會理事長邱若山指出，該學會2000年成立、2005年發行《臺灣現代詩》季刊。成功舉辦宜蘭「詩與休閒農業」、三義「詩與雕刻」、臺中「詩與花」、「詩的夏令營」及詩人節「與詩人有約」、玉山國家公園楠溪工作站「詩與生態」、臺南「臺灣詩路步道之旅」，並於全臺北中南舉辦「作品合評」、「現代詩座談會」等活動。

邱若山表示，2013年在臺灣所舉辦的「臺韓現代詩歌朗誦交流會」，開啟臺灣與韓國的「現代詩」交流。2016年雙方將「亞細亞詩感想祝祭」訂為正式名稱；2017年，30多位韓國詩人在臺中，用彼此語言朗誦詩歌，並出版《2017亞細亞詩萃》中、韓、日、英四語詩選集；2018年，靜宜大學參訪韓國，進行詩歌發表盛會。

邱若山指出，兩國詩人都關心家園、社會、國家及人群，並精煉最擅長的語言，抒發情感，寫出動人詩篇。期望透過交流，共同追求詩藝術更高的境界，獲得豐碩成果。

「此次翹首以待的幸福相遇，無比幸會而高興！」韓國社團法人青的世界理事長宋炳勳說，「亞細亞詩感想祝祭」邁入第七屆，感謝靜宜大學與在臺灣任教的韓籍教授金尚浩，無論何時皆以愛的溫暖迎接亞洲詩人。詩文學能實現亞洲文化精神，也能創造和諧的世界！

2019「亞細亞詩感想祝祭」特別與Go Go Machine Orchestra 樂團合作，以鋼琴、打擊樂、吉他等樂器，呈現詩朗誦與音樂的藝術效果，也創造臺灣現代文學與前衛音樂的跨界合作先例。

(中時 )