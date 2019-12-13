前行政院長游錫堃13日上午到頭份，陪同綠營立委候選人徐定禎掃街拜票（巫靜婷攝）

前行政院長游錫堃13日上午到苗栗縣通霄市場，陪同綠營立委候選人羅貴星掃街拜票。（巫靜婷攝）

前行政院長游錫堃13日上午到苗栗縣通霄市場，陪同綠營立委候選人羅貴星掃街拜票。（巫靜婷攝）

前行政院長游錫堃13日上午到苗栗通霄、頭份，陪同綠營2名立委候選人徐定禎、羅貴星掃街拜票，定調2020大選為「自由民主保衛戰」，除了催立委票，也順勢拉抬總統票聲勢，游錫堃受訪時批張善政談蔡英文沒結婚生子，是「歧視」的言論，更認為張參加選舉後「整個人都變了」。

游錫堃為民進黨中央助選團總團長，「挺小英」砲火猛烈，他受訪時回應國民黨副總統候選人張善政，日前談及蔡英文總統未婚、未生子，不懂父母心等言論，怒批「有歧視」意味。

游錫堃表示，過去認為張善政是名謙謙君子，但參加選舉後，本質慢慢顯露出，以經濟地位高的姿態，對於與他不同的人就有歧視的想法，「我覺得這樣不好」。

另外，針對張善政接受廣播媒體專訪時稱，總統賭盤呈PK盤。游錫堃說，張善政不應是個會說謊的人，但事實證明「他說謊」，從民調可看出「不可能會有PK盤」，且地下賭盤不值得鼓勵，他不應以此做比喻。

(中時 )