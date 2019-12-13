重視花蓮小農，花蓮縣田智宣文化藝術基金會主辦《底加啦！時尚小農》田市集活動，在11月接續以花蓮在地特色、精緻擺設及悠閒氣氛開展，在花蓮當地引起熱議。市集也將於本週六日（14、15日）在台北松山文創園區舉行，現場帶來花蓮在地農產品外也有擺設咖啡雅座，在人來人往的松山文創園區提供落腳歇息的地方，加上街頭藝人的表演，為北北基民眾在寒冬中帶來花蓮在地的午後體驗！

由花蓮縣田智宣文化藝術基金會主辦，邀請接受基金會課程、包裝設計或轉型輔導之返鄉青農及農友，以秋收成果以及時尚呈現為主軸的《底加啦！時尚小農》田市集，以種田人家樸實的精神，透過基金會主導的輔導計畫，長達半年左右的時間，協助農友在包裝設計、品牌價值提升、攤位擺飾等課程提供協助建議，讓農特產市集擺脫吵雜菜市場的刻板印象，提升文創市集的質感。

基金會董事長張美慧表示，從11月初在花蓮富里的穀稻秋聲、11月16、17日花蓮遠百及11月30日，以及12月1日花蓮新天堂市集，田市集在花蓮當地打開話題後，最後一場市集決定跨境行銷，在松山文創園區做完美的收尾，看中園區也是台灣國際級文創設計聚落的魅力，剛好與市集的主軸相互呼應，提供受基金會輔導的農友馬上有實戰演練的機會！

市集中頗有代表性的攤商，莫過於曾在2018比利時iTQi評鑑中獲得二星肯定的「東一嚴選苦茶油」，甫創業3年就獲得相當於餐飲界米其林2星的國際肯定外，東一嚴選苦茶油23歲創業老闆林一州表示，自己因為從小就腸胃不佳，靠著父母辛苦四處尋找的高品質苦茶油養胃，才能讓自己健康成長。本著飲水思源的感恩情懷，大2那年決定返鄉在家人的支持下，在玉里買地創業開始栽種苦茶籽，從農場到工廠一路品管不假手他人，親力親為，才能造就世界級的食用油，打亮台灣食品的品牌！

松山文創園區前身為「台灣省菸酒公賣局松山菸廠」靠著製菸為當時的台灣帶來可觀的收入，因應時代的變遷而逐漸淡出舞台，直到2011年重新對外開幕後，成為現在台灣數一數二具國際級的文創設計聚落！

花蓮的農業也靠著農委會、立委蕭美琴、水土保持局、農改場及田智宣基金會等各單位的傾力協助，讓花蓮的農業有更多的返鄉青年或是小型創業的農友願意投入，替花蓮縣的農業帶來欣欣向榮的氣象，具有豐富設計風格的包裝與多項通過認證的輔導，跳脫以往傳統擺攤的陳列，以時尚、文藝氣息的展列方式在新時代與舊文化結合的松山文創園區相互呼應著！

《底加啦！時尚小農》田市集時間12月14(六)、15(日)，中午12點至下午6點。更多詳情請洽田智宣基金會官方臉書。

(中時 )