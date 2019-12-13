依據 「動物傳染病防治條例 」第45之1條規定及行政院防疫檢疫局107年12月18日公告的裁罰基準，今日(13)下午2時起，若查獲旅客攜印尼豬肉品入境，首次違規裁罰20萬元，累犯者將直接開罰100萬元，外國人士若遭罰20萬元未能繳清者將拒絕入境。

非洲豬瘟中央災害應變中心今(13)日表示，聯合國糧食及農業組織(FAO)周報證實，印尼農業部昨(12)日宣布該國首例的非洲豬瘟疫情，繼中國大陸（含香港、澳門）、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國及東帝汶後印尼為第11個發生非洲豬瘟疫情國家。

依據FAO報導，印尼農業部部長證實首發疫情發生在北蘇門答臘省，目前尚未說明案例次數、豬隻發病頭數及管控措施，但基於防疫超前部署原則，世界動物衛生組織(OIE)及該國農業部今日共同決定將印尼列入過去3年發生非洲豬瘟疫情的國家名單，自該國違規攜帶豬肉產品入境經查獲即予重罰，首次違規裁罰新台幣20萬，表示可連續開罰。

應變中心表示，亞洲地區非洲豬瘟疫情並未降溫且持續擴散中，不過今年9月6日起已將印尼列入高風險地區，將以X光機檢查印尼入境所有旅客託運行李及手提行李，但提醒來往台灣印尼旅客切勿以身試法，否則將依法重罰。

(中時 )