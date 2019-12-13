遠航爆出停飛風波後，董事長張綱維今改口要繼續營運，但民航局昨已把處分報到交通部，包括廢止遠航的營運許可。交通部長林佳龍稍早表示，等遠航妥善處理旅客、旅行業者及員工的問題，再來談是否廢照一事。

林佳龍指出，這次遠航突然停飛是第2次發生，今年5月也發生類似情況，這次遠航公司以書面與記者會方式對外說明，造成紛擾，對旅客、旅行社以及公司基層人員，都造成影響。

林說，公司負責人一下說要停飛停業、一下又說要繼續營業，他已經責成民航局加強監管，並依法處理。

他強調，交通部重視飛安，財務或營運不善都會影響到飛安，呼籲遠航盡快改善造成的損害，對旅客、旅行社、員工心理上的衝擊，會請民航局持續掌握，做到飛安最嚴格的標準，才有後續的討論。

林佳龍指出，民航局昨天有發函給地檢署，涉及到限制出境的管制，同時對遠航停飛造成的衝擊，依照民航法、相關管理規則處罰，下午民航局還會開會，針對處罰做最後的決定，有關於張綱維對外宣示已經處理掉問題，交通部會再了解。

(中時 )