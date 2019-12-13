李興文、楊皓如及兒童發展專家王宏哲近日錄年代節目《聽媽媽的話》，大聊「帶孩子出門我最怕」主題，暢談育兒觀念。最近兒子鬧出不小風波，李興文在節目上感慨，「我雖然跟兒子住最近，但心卻離得很遠，到現在還在學習怎麼當一個父親。」並稱自己在家不體罰，但會嚴肅兇小孩，一旁楊皓如驚訝回應，「我還以為你是會用鋼盔K的。」

李興文兒子李堉睿因夜闖IKEA拍攝影片引發網友撻伐，登上媒體版面，當時李興文親上火線向社會大眾致歉，他表示看到影片當下就覺得有問題，「兒子則覺得無所謂、沒關係。」兒子隔天看到新聞才嚇到事態嚴重，但李興文強調，「犯錯沒關係，不改過就要檢討。」更說自己放下嚴父角色，要改當慈父。52歲的李興文表示：「小時候日記被看，我們會很生氣，現在不是，點閱率不高，他會很生氣。」字裡行間透露出面對時代改變，身為父親的無奈，也透露現在十分關注兒子的影片。

小禎苦惱表示：「小孩真的很難教。」（年代提供）

小禎聽完點頭如搗蒜，透露女兒Emma天天拍抖音，讓她見識小孩的創意無限，更開心Emma因此學到剪片技巧，「內容不要太過於誇張，其實小朋友的創意是可以被鼓勵的。」Emma某次PO了動作較為性感的照片，小禎認為不妥，請Emma撤掉照片，卻被反問：「為什麼媽媽可以，我不行？」小禎神回：「因為妳才12歲，這照片可能會讓人對妳有遐想。」也表示自己很多時候是為了工作，才需要拍攝性感照且年齡也不相同，成功說服Emma下架照片。小禎直呼：「小孩真的需要一直不斷的對話跟教導，媽媽同時還要跟得上時代。」

小禎自曝有次到巴西旅遊，當時李進良跟老爸胡瓜自告奮勇要顧還是嬰兒的Emma，讓小禎去逛街，「我想說坐定點不會怎樣，沒想到逛到一半就被急call，我當然裝沒看到。」回去後才知道Emma拉肚子，但李進良不曉得，繼續拍背想要哄睡Emma，沒想到拍背這個動作將尿布中滿滿的屎拍到溢出來，小禎形容「屎炸到整個背上」，Emma哭得唏哩嘩啦，小禎笑說：「他們沿路被路人指指點點，一直被路人罵，想說這對gay情侶不會顧小孩。」

(中時 )