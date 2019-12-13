遠東航空宣布今天（13日）起全面停飛，至今面臨2度停飛，未來復航機會仍是未知數，對此金門鄉親十分不捨，「愛恨交織」是最佳寫照。遠東航空的開航讓金門交通開啟心紀元，讓離島與台灣產生連結，宣布停飛後，金門民眾難掩失落，不今感慨過去輝煌時光。

12日遠東航空無預警宣布停業，因長期的營業虧損，加上老闆張綱維的資金調度困難，不得不暫停一切營運，讓大眾措手不及，對高度倚賴空中交通的金門人來說，更是重重的打擊。

中央社指出，民國76年遠東航空首航金門，正是為金門居民開起交通新紀元。根據金門航空站統計，1992年戰地政務解除後往返台金旅客日增，1995年旅運量突破120萬人次，2008年政府擴大「小三通」政策後運量明顯增加，因旅運量連3年突破150萬人次，金門航空站也因而升格為乙等航空站，2016年更來到約234萬人次的歷史高峰。

另外，金門城的鍾姓先生今天才搭乘遠航從台北返回金門，得知遠航停飛，覺得相當遺憾。他說，遠航空服員「最正」了。（遠航提供）

很多民眾難忘，當年只有遠航一家航空公司時，為了一個機位大家搶破頭的景況。翁姓民眾說，有些人還得睡在機場排隊買機票，盛況空前。另外，金門城的鍾姓先生今天才搭乘遠航從台北返回金門，得知遠航停飛，覺得相當遺憾。他說，遠航空服員「最正」了。

雖然在今日遠航董座直終於召開記者會說明，停飛事件是主管誤判情勢下的烏龍事件，但民航局已發文要求交通部廢止飛行許可。金門鄉親面臨遠航創造輝煌盛世又黯然停運，難掩落寞與感慨。

(中時電子報)