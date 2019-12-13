熱錢加碼匯入，激勵台股衝向12,000點大關，新台幣火力全開，連闖三關，盤中一度狂飆2.51角，中午暫收30.222元，來到一年半高點，大漲1.84角，成交量6.73億美元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）利率會議定調經濟溫和成長不變，外資熱錢如吃了定心丸，擴大湧入新興市場，台股大漲逾百點，扣關11,900點，新台幣強勢升值，造成出口商大恐慌，年底拋匯需求一股腦全出龍，升幅進一步擴大，連闖30.4、30.3、30.2元三關，直接來到30.155元。

外匯交易員說明，進口商看到新台幣30.1元的美好價位，當然樂得進場撿便宜買匯，但量能不敵熱錢匯入加出口商拋匯，只有靠老大（央行）出手了，中午升幅趨於收斂，回到30.2元之上。接下來就看15日美國對大陸輸美商品加關稅的發展，如果消息續為正向，新台幣不排除向30元大關挺進。

(工商 )