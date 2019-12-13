iPhone 在大陸11月銷量崩跌35.4%，股價受挫

曾經風靡大陸炙手可熱的蘋果手機在面臨大陸本土品牌強列競爭下，銷售量已開始出現快速崩跌的慘況。今年10月iPhone銷售量比去年同期下滑10.3%，首度創下2位數的下跌，豈料11月銷量同比更暴跌35.4%，創下連續2個月下滑超過2位數的記錄。分析師認為，固然有受美中貿易戰影響，但更重要的原因是大陸本土手機的強力競爭。

據路透引述瑞士瑞信銀行（Credit Suisse）分析師的話說，自從蘋果公司iPhone 11系列產品9月份推出後，蘋果手機在華總銷量比去年下降7.4%，iPhone手機在大陸銷售收入額自9月至11月比去年同期下降17.5%。

市場研究公司卡納裡斯（Canalys）的研究結果說，蘋果公司在大陸處境最近一直很艱難，2019年第二季度的產品銷量同比下降14%，市場份額已經從去年同期的6.4%下降到5.8%。

《美國之音》報導稱，受蘋果手機大陸銷售不佳的影響，蘋果公司股價在紐約股市星期四開盤前略有下跌。

市場分析人士認為，iPhone 在華銷售下滑，部分原因與中國大陸手機生產商的強力競爭有關。但是，不能忽視美中貿易戰中，川普政府提高對華關稅給美國企業帶來的影響，而且這種影響還將持續。在此之前，蘋果公司等美國企業也曾試圖要求川政府在對陸關稅上，能夠對他們網開一面。

而今晨傳出的消息稱，美中可望達成第一階段貿易協議，12月15日的加徵關稅可望免除，蘋果手機因此在大陸銷量下滑的狀況可減輕不少壓力。

不過，路透社說，蘋果公司的分析人士也有理由樂觀，例如，蘋果最新款手機在大陸市場的表現其實也不錯，某些新機型需要等候二到三星期才能到貨，產品配送時間一定程度上表明了大陸消費者對蘋果機的需求。

(中時電子報)