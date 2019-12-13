國民黨副總統候選人張善政昨日出席新住民座談會指出，「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」；蔡英文總統連任競選辦公室發言人群林靜儀批，「治理國家靠的是腦袋，不是靠生殖器有沒有用過，也不是靠你的生殖腺。」

林靜儀強調，「你的腦袋看到女人，只有想到子宮，你真的過時了！」張善政應該向全國民眾道歉。

蔡總統連任競選辦公室發言人簡舒培痛斥，張善政爭議言論不斷，「善念語錄」的善念應改成「善唸」，張善政變成一個口出惡言、充滿歧視的人。「張善政你變成韓國瑜了嗎」？

蔡英文競選總部今召開記者會痛批張善政失言；林靜儀質疑，治理國家有無同理心是用腦袋，請國民黨正、副總統候選人好好用一下腦袋，不要每一次總統選舉都使用這種歧視言論，韓國瑜的言論，從來沒有思考女人有腦這件事，盡是屁眼、痔瘡、武大郎蓋棉被不齊心、有來高雄投資陪你睡覺，還說男人生命是下半身，好歹是國民黨泱泱大黨的總統候選人，腦袋裡面只有生殖器。

林靜儀說，張善政不需要向蔡英文道歉，而是要向全台灣所有男性、女性都道歉，張善政的言論不僅歧視沒有生育的婦女，也歧視沒有生育經驗，但是有照顧孩子能力的男性們，用生理資格論斷治國能力，就跟韓國瑜只用生理、生育一樣。

蔡總統連任競選辦公室發言人顏若芳強調，張善政要不要收回那些話取決於自己，收回和道歉是不一樣的，這不是LINE可以發了再收回，引發輿論撻伐再收回後，難道不用道歉嗎？

(中時 )