謝龍介送雞排改捐公益 南檢將分案查賄選

國民黨台南市議員謝龍介日前認為國民黨總統候選人韓國瑜定會逆轉勝，並發下豪語要發放共2700份的雞排，卻有綠營選民前往台南地檢署檢舉涉及期約賄選，讓謝龍介不得不臨時發聲明對民眾抱歉表示，「只要韓沒要贏到90萬票，就捐30萬元給公益團體」，但台南地檢署仍表示，會針對民眾檢舉進行分案偵辦。

台南地檢署表示，針對謝龍介發放雞排說法，仍會依民眾檢舉內容，分案由檢察官偵辦，調查發送雞排是否有對價性，及有無符合賄選之構成要件綜合判斷。

對此謝龍介示，為避免被轉移焦點，所以決定更改祭品，只要韓沒要贏到90萬票，就捐30萬元給公益團體。謝的舉動有網友贊成，但也有網友哀號沒雞排，好可惜！

謝龍介日前在品觀點節目《暐瀚觀點》中，發下豪語，認為2020大選韓國瑜不只會逆轉勝，還會贏蔡英文90萬票以上，只要差1票，就要在北中南三地各發900份雞排。

謝龍介在臉書聲明，針對執政黨對這個「雞排祭品文」的說法，我個人給予尊重。如果認定發雞排有賄選的疑慮，我們必須避免被轉移焦點，韓國瑜要乾淨的贏、所以我決定更改祭品，等著吃雞排的朋友，只能對您說抱歉了！

謝龍介表示，如果韓國瑜沒有贏到90萬票，只贏89萬9999票以下，他就捐出30萬元給弱勢團體做公益，不給國家機器有轉移焦點的空間，我們要讓韓國瑜乾乾淨淨的贏。

(中時電子報)