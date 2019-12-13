台北市公有大龍市場13日正式開幕，台北市長柯文哲13日表示，大龍市場不只是開幕第一天要優異，未來也都要保持乾淨、整齊，將邀全北市夜市、市場商圈自治會來參觀，然後跟他們講說，從今天開始，台北市市場的標準就是這樣。

大龍市場今舉辦開幕典禮，現場除有新、舊大龍市場介紹牆，也將攤商在搬進新家前的心情及改建過程透過影片呈現給大家。柯文哲與市場自治會長吳碧嬌一同到場關心市場環境，柯也親自贈送「福」字祝賀聯，祝大家生意興隆、福財滾滾來。

柯文哲指出，大龍市場是北市第一個海砂屋重建完成的市場，花了4年時間終於完工，這是一個里程碑。地下4層、地上13層建築物，其複雜性在於1樓是市場，2到5樓是公務機關，不同的公務機關、外面的職業工會，6到13樓是過去的國宅住戶。

他說，除了是第一個海砂屋改建的建築物外，產權也相當複雜，當時在溝通花了很多力量，很謝謝不管從市場攤商到住戶，有大家的合作才能成功。

柯文哲強調，當時在接近完工時，他要求市場處花這麼多錢改建市場，不是只有硬體改善，必須在整個營運、軟體全面更新，市場要做到乾濕分離、垃圾分類、垃圾分類、垃圾不落地，廚餘要有處理辦法，食品安全有全新規範，禁用一次性餐具、導入無現金交易。

他希望，大龍市場不只是開幕第一天要優異，在未來這段時間都要保持絕對乾淨、整齊，將邀讓全北市夜市、市場商圈自治會參觀，然後跟他們講說，從今天開始，北市市場標準就是這樣。

(中時 )