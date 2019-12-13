幽默正能量！台中市議員、立委候選人黃馨慧14日下午2至4時在逢甲大學第九國際會議廳邀請前台中市長胡志強舉辦講座「如何用幽默化解邊緣人生」，胡志強將以一貫的幽默分享寶貴人生經驗。黃馨慧希望藉由講座讓年輕人走出來，聽聽其他人的寶貴經驗。

黃馨慧表示，這場講座完全免費，歡迎大家參加，尤其歡迎年輕人與會，現在是網路的時代，很多年輕人沈浸在網路世界，造成人際關係上的疏離，有些則因為家庭或工作上的溝通不良，造成人際關係緊張，鼓勵年輕人感受幽默的力量。

她説，胡志強幽默眾所週知，他以輕鬆而有EQ的方式面對工作或生活上的難題，用幽默方式處理人際關係，而且處理得恰到好處。

黃馨慧強調，幽默或許與個性有關，但其實每個人都有幽默的本能，只要養成習慣，習慣的改變則來自於看法和想法的改變，只要願意調整，大家都可以成為幽默大師，明顯改善人際關係。

「幽默有一些技巧和禁忌必須拿捏！」黃馨慧說，胡志強在講座當天將以其個人數十年在公務及生活上的經驗跟大家分享，給大家一個愉快的下午和寶貴的收穫。

(中時 )