立法院今三讀通過《國家情報工作法》修正案，針對從事間諜行動，交付國安資訊給外國勢力、境外機構、境外敵，刑期從7年以上有期徒刑，加重為無期徒刑或10年以上有期徒刑。同時，新法更將追訴期改為終身追訴。

間諜行為部分，洩漏、交付國安資訊給外國勢力、境外機構、境外敵，刑期從7年以上有期徒刑加重為無期徒刑或10年以上有期徒刑。

提案修法的民進黨立委趙天麟指出，為了讓台灣國安法制更周延，此次修正的《國家情報工作法》除針對間諜提高刑責、終身追訴；同時，考量到現行法律針對「反情報」犯罪的規範，大多偏向軍事、政治相關犯罪行為，因而特別針對經濟領域的「間諜活動」進行規範。

趙天麟舉例，法務部雖在民國102年針對營業秘密法提案增訂刑事罰則，修法施行迄今共計偵辦89起案件，損失金額高達新台幣1700億。問題是，關鍵產業技術的洩露問題若僅能在事後才能追究，將難以彌補損失；而國安單位過往雖並非無法源，但因規定未臻明確，事前保護顯有不足，所以此次修法更將「經濟安全」列為重點。

今三讀通過的修正案，在「情報工作」的定義上，額外將外國勢力、境外機構、境外敵對勢力列入；其中，「境外機構」指的是由境外政府、主權實體、組織，或其支助、支配、管理或監督的所屬機構。

同時，未來我國情報機關的研蒐範圍，也確定增加由行政院核定的關鍵技術產業，在發生營業秘密洩露、盜取情資問題時，都能在維護國安與利益的原則下進行調查。

另方面，為更加遏止影響國家安全或利益的情報外洩，在刑責部分，違法洩漏或交付機密者從原先3年以上、10年以下有期徒刑，加重為處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

違法刺探或收集機密者，從原先1年以上7年以下有期徒刑，加重為處3年以上10年以下有期徒刑。

針對間諜行為部分，洩漏、交付國安資訊給外國勢力、境外機構、境外敵，刑期從7年以上有期徒刑加重為無期徒刑或10年以上有期徒刑。

同時，情報人員或情報協助人員若假借職務權力、機會或方法而犯罪，因而獲得利益者，併科罰金的金額從原先的100萬元以下，加重為1千萬元以下。

此外，修正案也新增追溯時效，明定違反《國家情報工作法》者的追訴權時效為終身，不受刑法第80條的限制。

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(中時 )