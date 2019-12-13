有著一頭智慧白髮、外型溫文儒雅的蘇銘堯醫師，在內科的血液中，藏有外科醫師勇於解決問題的果斷性格，雖然他自謙自己的個性內向，較適合不執刀的內科，但從醫之路，卻是受到幼年時所喜歡的漫畫人物「怪醫秦博士」（怪醫黑傑克）的啟發，再加上小時候對於醫師看診時專業形象的崇拜，而立下的志願。

漫畫中的怪醫黑傑克有顆善良的心，不在乎旁人眼光，只按照自己的理念行事，常常做出看起來不近人情，但卻是執正義之理、傾全力救治病患的天才型外科醫師。這樣的外科神手，能立即解決病患的問題，是蘇銘堯從小的憧憬。不過，等到真正讀醫、進入實習階段後，他發現內科更符合愛讀書的自己，「內科需要讀很多書，也要吸收大量資訊，必須比其他科別的醫師擁有更多的醫學知識，才能做好診斷。」於是他毅然踏入內科領域。

胃腸科是內科中最像外科的科別

內科的分科相當多，問及為何會選擇胃腸科？蘇銘堯表示，胃腸科中有許多診斷技術，也有外科手術的輪廓，好比內視鏡，對於早期大腸息肉或胃潰瘍出血等問題，都能達到診斷與治療的目的。因此，即使胃腸科被認為是醫院內最辛苦的科別之一，但因為能得到如外科醫師治療病患時所獲得的成就感與愉悅感，「相對於其他內科而言，是最像外科的內科次專科」，因而選擇以腸胃科做為一輩子鑽研努力的志業。

隨著醫學科技的進步，內視鏡技術日新月異，應用的範圍也日趨廣泛，如今，內視鏡檢查已經能以最少的傷害，達到診視人體部器官的目的，也能切取組織樣本提供病理檢查。

蘇銘堯說，現在內視鏡技術發展已臻成熟，過去，大腸內的息肉如果範圍太大，都必須靠外科手術來執行切除，「但現在，只要是良性的腫瘤或息肉，無論大小，都能用內視鏡切除。甚至是早期的大腸癌或胃癌等，若仍局限於黏膜範圍，尚未侵犯到深層，且不會有淋巴或遠處擴散時，也能靠著內視鏡將原發病灶切除，得到預期的治療效果。」

引進新型腸鏡篩檢，改變臺灣醫界腸鏡篩檢方式

進入胃腸科已近22年，蘇銘堯對於內視鏡技術應用在腸胃道上，有深入的鑽研。他指出，臺灣早期的內視鏡技術大多是跟日本學習，但技術仍落後一大截，而胃鏡因為相對容易操作，在醫界已經相當普遍，願意執行的醫師多，也因為只需5至10分鐘的檢查時間，大多數的病患都可以忍受。況且，胃癌的發生率有逐年下降的趨勢，病因也較為明確，只要消除最大的病灶來源――幽門螺旋桿菌，多半就能降低發生率。

但是，國人的大腸癌卻一直是癌症發生率的首位，而早年的大腸鏡檢查，因為是實施雙人操作，必須要由醫師與經過訓練的護理師或技術師合作，才能進行。若兩人配合得不好，對患者而言，就等於是種酷刑，不但會造成腹脹不適，也有腸穿孔之虞。

在2000年左右，林口長庚醫院成立新的內視鏡室時，邀請了日本當時的腸鏡大師來臺，現場表演單人操作腸鏡，透過醫師左手調整旋鈕、右手送內視鏡進出，讓醫師實際感覺管子的左右與前進後退，以降低病患因腸壁摩擦導致的不舒服感。

蘇銘堯說，當時他在看完示範之後，直覺這對醫院或病患都是福音，便請老師寫推薦函，於當年5月就前往日本秋田，學習單人腸鏡的操作。而由他所引進的單人腸鏡操作手法，也改變了臺灣醫界大腸鏡的檢查模式。

染色內視鏡，偵測鑑別胃腸道的病灶

除了腸鏡技術的改進外，蘇銘堯也帶回當時日本大腸鏡的診斷方式，透過各種不同的染色劑，噴灑在胃腸道黏膜上，用以偵測與鑑別胃腸道的病灶。他進一步說明，日本是利用藍色染劑噴灑在息肉的表面，觀察紋路的不同，以診斷是屬於需要切除的腺性息肉，或是沒有惡性風險的增生性息肉，如此，可大幅降低不必要的切除所引發的出血風險。這項技術則從2000年底林口長庚醫院開始，成為各大醫院內視鏡醫師必備的能力之一。

另外，內視鏡的發展還進步到影像加強系統的開發，「日本內視鏡公司研發出光源系統，可透過窄頻光源，將紅光過濾，留下三原色的藍光與綠光，可更輕易地分辨出正常組織與黏膜的病變部位，達到鑑別診斷的目的。」蘇銘堯說，以窄頻光源影像系統於大腸息肉鑑別診斷的技術，曾於國際發表論文，當時還被期刊編輯稱讚為「內視鏡之畢卡索」。

之後，內視鏡的技術更延伸到放大的大腸鏡，不但能將影像放大到100倍，加上染色與顏色的變化，鑑別率更提高。現在甚至有更新的顯微內視鏡，能放大到1000倍，可直接觀察細胞內增生。雖然在臺灣仍無法百分之百取代病理診斷，但在日本，已可透過人工智慧，用電腦判讀，作為診斷的依據。

催生小腸醫學會，突破腸胃道最後盲點

過去的胃鏡是從口腔進入到食道、胃，最遠只能達到十二指腸，而腸鏡能做到全段大腸到最末端的迴腸，但中間有5、6公尺的小腸，卻無法直接看到。到了2000年以後，由以色列所開發的膠囊內視鏡，是以照相的方式照出整段小腸，但缺點是即使看到問題，也無法立即治療，仍需靠進一步手術或是藥物等處理。

蘇銘堯指出，2001年日本山本教授所開發的雙氣囊小腸鏡，是利用小腸鏡及外套管的兩個氣囊，反覆充氣、消氣以及前進、後退的方式進行小腸檢查，能讓兩公尺的小腸鏡，完成5、6公尺的小腸檢查，而他也是臺灣前往日本學習的第一人，並引進該項技術的胃腸科醫師。

「小腸是腸胃道最後的盲點，從2003年台灣引進小腸鏡之後，小腸出血可以透過內視鏡來止血，解決病患腸道反覆出血，卻又找不出原因的困擾。」蘇銘堯說，小腸鏡算是把整個消化道檢查都完善了，能及早抓出早期克隆氏症及小腸多發息肉問題，降低這些病患日後需要不斷切除小腸的風險。

同時，國內對於小腸疾病研究有興趣的胃腸科醫師成立小腸同好會，每季聚會一次，彼此交流分享病例， 在2 、3 年後醫界對於小腸的重要性有共識後，便成立了臺灣小腸醫學會，由邱正堂教授擔任創會理事長，本屆（第三任）理事長則由蘇銘堯接任。

他指出，小腸醫學會的會員都是來自各大醫院的菁英，鑽研於小腸的研究，學會則每年有4次學術研討會，邀請國外專家學者來臺演講與教學，藉此增進國內病患福祉。現在，醫學會也與中國、港澳以及東南亞、北美等地的華人專家共同舉辦每年一次的全球華人小腸疾病論壇，盼能讓臺灣的小腸專業領域在國際發光。

飲食運動正常作息，養生不二法門

身兼臺灣小腸醫學會理事長，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系副系主任、長庚大學副教授等職，蘇銘堯每日的忙碌不言可喻。提及養生之道，他說自己因為是醫師，生活作息比較規律，會要求自己在晚上11點前入睡、早上6點起床，每天至少睡滿6小時。也因為早起，早餐自然會記得吃，「早餐很重要，是開啟一天能量的來源。」通常他的早餐搭配是麵包配上一杯咖啡，「麵包有糖分，能滿足熱量需求；咖啡則有提神作用，一定要喝，下午才不會疲倦。」

另外，由於現在身兼理事長職務，晚上下診之後，免不了有應酬活動，但他都秉持不暴飲暴食，時間也不會超過9點，「9點後沒活動，又接近睡眠時間，多吃會讓胃酸逆流，也易形成脂肪囤積體內。」蘇銘堯說，飲食與作息的定時定量，是養生的好方法，但運動習慣難以固定，不過，一定會把握動的生活型態，能走樓梯，就不坐電梯，偶爾也健走、爬山，讓身體保持健康狀態。

即使工作忙碌，蘇銘堯仍加入慈濟人醫會的義診行列，於每個月假日，抽空到雙溪、貢寮、瑞芳、平溪等區域義診；「一開始只是關懷社區老人，但光是量血壓、聽診、問診等方式，好像不能解決問題。」於是，他發揮善心，與同是慈濟志工的太太，共同募款捐贈了一臺可攜式超音波，讓社區內老人的病症可以及早被發現治療，鄉親也能得到實質的幫助。

如同怪醫黑傑克的外科醫師仁義救人故事，蘇銘堯同樣也用仁心醫術、運用內視鏡領域的專業，在胃腸道疾病上，持續為病患謀福祉。

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(中時電子報)