總統立委選舉倒數30天，選情也趨白熱化，花蓮縣區域立委有6人參選，競爭相當激烈，花蓮地檢署已結合各單位積極宣導反賄選，主任檢察官陳旭華今表示，陸續接獲賄選情資，已分選他案9件，1件假消息、1件旅遊、7件都是現金買票。鼓勵大家檢舉賄選，最高獎金1500萬元，案件經起訴，即可發檢舉獎金，對檢舉人身分絕對保密。

主任檢察官陳旭華今表示，為維護選舉公平、公正及公開的進行，檢方針對查賄及反賄選射出「3支箭」：包括：全國各檢察署同步成立「選舉查察聯繫中心」，檢方全天候24小時受理檢舉電話，檢舉人、事、時、地、物等紀錄後，隨即將檢舉人身分彌封，以密件送由本署情資過濾小組分析，視具體可信程度交檢察官指揮偵辦。檢察長洪信旭與主檢陳旭華，上各媒體電視電台，在節目中強力宣導檢舉賄選。

此外，陳旭華表示，已陸續到各警分局與派出所與員警座談，除持續督導「戶到戶宣導反賄選」業務外，並指導賄選情資處理及蒐證，將反賄選及檢舉賄選觀念紮根基層，增取辦案時效與證據保全等。

陳旭華說，亦可以24小時利用法務部0800024099號檢舉電話及下載檢舉APP以雲端傳送檢舉訊息予地檢署檢舉，呼籲各陣營切勿心存僥倖以身試法。選舉檢舉獎金，最低50 萬元，最高1500萬元，若案件經檢察官起訴，即發檢舉獎金，對檢舉人身分絕對保密。

(中時 )