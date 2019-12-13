桃園警分局13日凌晨在文中路一處3層樓民宅，破獲大型天九牌職業賭場，當場逮捕27歲李姓負責人和賭客等63人、賭資250萬餘元，警方破門時，賭客四處竄逃，甚至將150萬千元大鈔往隔壁頂狂丟棄圖滅證，一時間鈔票滿屋頂，也讓員警當場傻眼。

警抄天九賭場 150萬千元大鈔灑滿天

據了解，有毒品、妨害公務等前科的27歲李男，在桃園區經營職業賭場，為躲避查緝，狡兔三窟且不定時、不定期舉辦，警方曾接獲情資都撲空，近日景福所又接獲情資稱文中路一間汽車音響店，白天看不出來有異狀，但每到傍晚開始就人聲鼎沸，汽機車出入頻繁，組成專案小組鎖定。

景福派出所所長簡國峻接獲情資，文中路某處民宅出入份子複雜，疑似經營職業賭場，經反映陳報情資，立即與偵查隊、龍安所及中路所組成聯合專案小組進行監控蒐證。

桃園警方12日晚上見人車陸續抵達，一見時機成熟，立刻出動40名警力出擊，衝進3樓約100坪空間，擠滿興致高昂的賭客，見警方抵達，驚慌把錢藏在鞋底、內衣裡，工作人員則連忙把裝滿現金的包包紛紛往窗外猛丟，大筆現鈔就散落在2樓鐵皮屋頂，警方撿回來清點發現多達150餘萬元，加上台桌、賭客身上，共查出逾250萬元，以及賭具、帳冊和點鈔機。

警方強調將持續強力掃蕩不法，以維持治安平穩，使民眾安居樂業，絕不容許任何違法情事介入影響選情。

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(中時電子報)