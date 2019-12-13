日本首相安倍晉三15至17日預定訪問印度，並與印度總理莫迪舉行高峰會談，但因當地治安惡化的問題，可能考慮延期或取消。日本官房長官菅義偉13日上午在記者會上表示，將視當地情勢再做決定。

安倍預定16日與莫迪到印度東北部的城市古瓦哈提舉行高峰會談，但因東北部的阿薩姆州治安惡化，因此考慮取消原訂行程。

印度國會日前通過《公民身份修正法案》（Citizenship Amendment Bill，CAB），對於2015年以前從鄰近3國非法入境的移民，除了伊斯蘭教徒以外都授予印度公民身分。此事引發阿薩姆州等的民眾反彈，學生等也以歧視宗教為由發動示威遊行，警民衝突越演越激烈。

安倍預定訪問的阿薩姆州古瓦哈堤已實施宵禁，下令民眾夜晚禁止外出。12日還發生警察向示威群眾開槍事件，導致有示威群眾死傷。日印兩國政府目前正在研究更改高峰會談的地點或延期等可能性。

日印原本計劃安倍此行簽訂自衛隊和印度軍之間相互融通食品與彈藥等的物品勞務相互提供協定(ACSA)。日印還準備在安保方面加強合作，召開外交與國防首長參與的2加2會議，建構準同盟關係，牽制崛起中的大陸。

(中時電子報)