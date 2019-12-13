衛生福利部推出住宿式服務機構使用者補助方案，只要民眾於今年1月1日起曾在長照機構入住滿90天者，且2017年核定綜合所得稅累進稅率未達20％、非按20％稅率課徵基本稅額者，皆可提出申請，最高補助6萬元。

衛生局表示，補助方案適用一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽榮民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）、兒童及少年安置及教養機構及機構住宿式服務類長期照顧服務機構，截至11月底已有2880人申請。

申請方式可上桃園市政府衛生局網站／訊息公告／最新消息查詢，或電話直撥1966洽詢。

衛生局提醒，108年度補助申請截止日期為2020年2月15日，符合資格民眾，只要填妥申請書併同入住機構契約書、90天以上入住機構的收據證明以及存摺影本，到衛生局或社會局臨櫃辦理，也可將相關文件郵寄至衛生局或社會局辦理。

(中時 )