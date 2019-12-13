葉姓客運司機去年11月載客行經中壢區時，未待蔡姓婦人站穩、車門也還沒關上就踩油門開車，導致蔡婦重心不穩摔出車外骨折，另有乘客在車廂摔倒，也證稱車子頓了一下，桃檢依業務過失傷害罪嫌起訴葉姓司機。

51歲葉姓司機是桃園客運司機，去年11月10日上午8點半，沿著中壢區龍東路往中壢方向載客，蔡姓婦人在龍文街口攔停上車，站在刷卡機旁準備刷卡時，葉就貿然起步，當時連車門都還沒關，正在翻找東西的蔡姓婦人重心不穩，當場往後摔，跌落車外，緊急送醫發現左遠端橈骨骨折。

蔡婦不滿搭車摔傷，憤而驗傷提告。程姓乘客也證稱，案發時她站在車廂前方靠近刷卡機旁，準備下一站下車，蔡婦上車後在翻找包包尋找票卡，車門還沒關、車子就啟動，她自己也反應不及、摔倒在地，站起來時蔡姓婦人已經跌出車外。

葉坦承駕駛公車，起步後蔡就摔出車外，桃檢調查發現該肇事公車車門沒關也能行駛，認為葉男犯行明確，偵結依過失傷害罪嫌起訴他。

(中時 )