日月光集團、日月光文教基金會與國立高雄科技大學攜手合作，推動「日月光永續推動環境教育專案實施計畫」，歷時5年，建立「環境教育行動學習廊道」，從楠梓區出發，串連城鄉學校、深耕社區鄰里，開設75梯次環境教育課程、培訓170位種子教師，總參與人數達10,620人次，主辦單位13日至15日在國立科學工藝博物館北館大廳，展示永續環教成果。

13日起的成果展，以「晞煦展耀，綿延城鄉」為主題，邀請高雄市政府教育局局長吳榕峯、國立科學工藝博物館館長陳訓祥、副館長吳佩修、日月光集團高雄廠資深副總經理周光春、資深處長李叔霞、義守大學校長陳振遠、高科大能源科技研究中心主任賴俊吉、以及這一年來參與計畫的中小學校等，共襄盛舉。

日月光集團高雄廠資深副總經理周光春表示，環境教育的推動，潛移默化學習者的意識，讓學員成為重要的種子、讓人與環境的關係，得以付諸於行動，高科大團隊在5年中，打造生態環境教育與社區導覽場域，持續擴大校園大平台，與師生、鄰里、環境志工等，一同正視我們社會與生活的改變，齊力同心，延續綠色永續的精神。

計畫主持人、高科大能源科技中心賴俊吉教授指出，高科大和在地企業日月光合作5年來，跨足城鄉、深耕在地，針對國小、中學、大學、樂齡、到種子師資等不同族群，量身訂作環境教育課程，涵蓋水資源、空氣、環境衛生、蚊蟲防治、食農教育等議題，並以「一校一特色」的方式，打造生態環境教育與社區導覽場域。

他說，今年更首度將「插秧體驗」和「品茶饗宴」，在會場完整呈現，提供下田插秧、揉茶品茗等截然不同的親身體驗，多元新奇，讓現場的大小朋友帶著滿滿的笑容，感受環教的魅力。

(工商 )