消費者文教基金會（以下簡稱消基會）今（13）表示，遠航無預警停飛，消費者除取消航班，還得扣除已代繳規費或旅行本契約已支付之全部費用，在權益上可說是二次損害，指出民航局應儘速確立「履約保證」制度，消費者權益才不限於政策空談。

消基會表示，本次遠航無預警停飛，出乎消費者意料之外，連民航局、金管會等機關事前均一無所知，儘管主管機關民航局聲稱，對航空公司的財務狀況一直都有評估與警示機制，如今仍然發生航空公司因財務週轉不靈而停業停飛的狀況，顯示主管機關對於航空公司財務狀況的預警及監督機制執行不力。

消基會質疑主管機關是否有怠惰疏忽之責，在公告停業之前仍繼續劃位賣票，收了票款再惡意倒閉，實有蓄意欺騙消費者之嫌。

散客部分，消基會認為，因為遠東航空公司惡意倒閉，應依《消費者保護法》第51條：「…因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額五倍以下之懲罰性賠償金；但因重大過失所致之損害，得請求三倍以下之懲罰性賠償金，因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。」

團客部分，因旅行社為旅遊輔助人，等同扛負企業經營者之責，事件雖屬無奈，但基於風險承擔能力優於消費者，消基會主張應由旅行社負擔起賠償與安排的責任，再和遠東航空公司協商後續賠償責任。

民航局於昨日下午記者會表示，曾要求遠航公司針對旅客的票款權益做信託保證，金額為1億5000萬，加上本票1.17億元，共計2.67億元，為維護消費者的權益，呼籲主管機關交通部、民航局、金管會，應緊釘該信託帳戶款項，不得移為他用，僅能提供作為消費者退款、損害賠償的單一用途。

(中時 )