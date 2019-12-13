民進黨昨天推出以「給台灣的一封信」為題的競選影片，其中以高雄為主題的「台灣，對不起」版本，遭國民黨總統候選人高雄市長韓國瑜臉書痛批：「對不起高雄的不就是你民進黨！」蔡英文總統連任競辦發言人簡舒培駁斥，「誰最對不起高雄，當然是國民黨和韓國瑜。」

高雄篇「台灣，對不起」的影片內容有「石油不能換到自由吧？」、「我們不該讓謊言傷害你」、「沒有人說要蓋摩天輪」等句子，被指是暗諷韓國瑜，韓國瑜昨晚在臉書發千字文反擊。

簡舒培表示，民進黨在高雄執政得到成績都是第一名，在國民黨韓國瑜執政後，高雄光榮感和市政滿意度都是倒數第一「吊車尾」，從民眾滿意度和調查結果，就可以知道誰對不起高雄，當然是韓國瑜對不起高雄。

此外，蔡英文總統連任官網推出「唯績百科」細數執政3年政績，卻漏了「轉型正義」政績，促轉會專任委員彭仁郁臉書發文批評，「怕被指責為票房毒藥？」蔡英文總統連任競辦發言人林靜儀今日受訪表示，「官網資料可以再補充」。

彭仁郁發文指「沒有轉型正義的台灣是否會贏？」他臉書質疑，民進黨還是擔心轉型正義會像去年地方選舉，綠營敗選時一樣被指責為票房毒藥？或者蔡總統有什麼說不出苦衷，柱著拐杖去支持蔡總統連任的政治受難者前輩和家屬們，看到應該會哭吧。

(中時 )