親民黨主席宋楚瑜基隆走透透，向蔣經國銅像致敬，接著至慶安宮參拜，與賴舅童永相見歡。（許家寧攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜今基隆走透透，對於台北市長柯文哲狠嗆民眾黨不分區名單比親民黨「強多了！」宋楚瑜臉色微慍，台灣人要選有情有義的人，不要每天到選舉時就在抓狂，還說到去年市長若沒有親民黨支持，柯文哲你能連任嗎？

「不要老針對我們！」宋楚瑜說，台灣人有情有義，老百姓真正關心的是好好做事的人，不是鬥口水；上次台北市長選舉，若不是親民黨發動所有同志，不計毀譽幫忙，「我替你又站過幾次台？」沒有親民黨支持你能當選嗎？難道親民黨在台北只有3000票嗎？

對於媒體詢問，柯是否擔心民眾黨票源跑到親民黨？宋楚瑜霸氣回應，「這些票本來就是我們的」，我們一起幫助他當選市長，從台北、南投到高雄，全台找的也是親民黨的老朋友，希望他將台灣人的長處留起來，不要吵來吵去給人家看笑話。

至於柯文哲提出基隆併入台北市的說法；宋楚瑜也暗批柯，基隆跟台北一個大的生活圈，早該好好整理，但基隆也有自己的尊嚴及特殊問題，有行政經驗的人就會考慮到整體安排，以及配套、逐步的過程，如果只是一句話就要把別人吃掉，這公平嗎！

宋楚瑜緬懷蔣經國後，接續前往基隆慶安宮媽祖廟參香，與宮廟主委、民進黨副總統候選人賴清德的舅舅童永相見歡，兩人互動熱絡，被問到是否為「拔樁」之旅，宋楚瑜笑說，拜訪老朋友，是敘舊之旅。下午宋將至大武崙工業區參訪衛浴傳統產業。

(中時 )