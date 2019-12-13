員林廣寧樂善團千人圍爐，每年都邀請超過千名低收、弱勢家庭成員，在歲末年終一起享用溫暖的團圓飯。（謝瓊雲攝）

員林廣寧樂善團千人圍爐今年已邁入第七年，每年邀請超過千名低收、弱勢家庭成員，在歲末年終一起享用溫暖的團圓飯，廣寧樂善團團長、縣議員張雪如說，今年的寒冬圍爐29日在社頭果菜市場舉行，預計席開280桌，歡迎各界善心人士共襄盛舉，讓所有的弱勢朋友可以感受到社會的溫暖。聯絡電話(04)832-3113。

今年廣寧樂善團與十多地方廟宇慈善團體，還有學校及企業合辦寒冬圍爐，員榮醫院院長張克士也依造往例認捐1百桌，邀請南彰化14個鄉鎮市弱勢家庭，第一次圍爐只開150桌，但近年來受到景氣影響，逐年增加桌次，今年預估開到280桌，希望更多人一起發揮愛心，來幫助弱勢鄉親完成圍爐夢。

員榮醫療體系副總院長吳怡昌代表總院長張克士，認捐100桌，吳怡昌說，醫院除了救治病患，照顧社會弱勢鄉親也是他們的責任，員榮醫院每年都認捐100桌，希望發揮拋轉引玉的效果，讓更多民眾一起來響應千人圍爐做愛心的活動。

張雪如說，真的非常感謝員榮每年都支持他們，也感謝所有社團及慈善團體，出錢出力一起完成這項活動，也希望各界善心人士能夠持續認捐，讓受贈戶能夠在這寒冷的冬天一起圍爐，感受到大家無私的愛，當天特別準備一項「燭光祈福」的橋段，讓所有嘉賓這溫馨時刻，共同點燃新年希望。

(中時 )