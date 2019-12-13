3鏡頭逐漸成為中高階智慧型手機標配，多鏡頭趨勢及可望自明年引爆的5G手機換機潮讓中高階智慧型手機鏡頭供不應求，市場看好大立光(3008)及玉晶光(3406)將是最大受惠者，今天大立光及玉晶光股價聯袂走高，玉晶光盤中股價創下今年10月7日以來新高，大立光亦創下今年5月6日以後新高。

智慧型手機照相功能及規格持續向上提升，不僅畫素朝更高畫素發展，大光圈、防手震、TOF、屏下指紋辨識、水滴型鏡頭，各種新應用帶動中高階鏡頭需求高度成長，加上5G換機潮將於明年引爆，大立光及玉晶光近兩年積極擴產因應，隨著新產能開出，讓兩家公司今年下半年業績表現亮眼，不僅第3季同步交出創下單季歷史新高記錄，第4季更可望是歷年最旺的第4季。

在非蘋新機訂單湧入、產能持續滿載下，大立光業績高峰延續到11月，11月合併營收達66.55億元，月增0.45%，年成長66.01%，連4個月創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為556.67億元，年成長19.14%，已超越去年全年營收，不過由於拉貨高峰已過，大立光預估，12月拉貨動能將較11月減緩。

玉晶光11月合併營收11.86億元，較10月減少19.18%，較去年同月仍大幅成長64.68%，為歷年同月新高；累計前11月合併營收為109.12億元，較去年同期成長48.95%，從市況來看，今年第4季將是玉晶光歷年來最旺的第4季。

玉晶光總經理郭英理表示，明年有5G的換機潮，有很多的機會，由於多鏡頭發展趨勢明確，市場需求會持續增加，尤其是中高階鏡頭部分仍是供不應求，但還是得視客戶拉貨狀況，目前還無法看太遠，不過明年第1季可望比今年同期好，今年開出來的新產能對公司明年營運有幫助，如果客戶給更多訂單，因應是沒有問題，至於ASP，客戶每一季都會有議價，不過價格還是會考量供需狀況，訂價由市場供需而定。

(時報資訊)