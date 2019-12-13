2020選舉將至，家庭照顧者於「長照政策許願牆」寫下心聲，盼政府看見每個長照家庭的需要。（林周義攝）

全台約有近80萬名失能者，但其中卻有42％的家庭未使用日照、居家服務、外籍看護等資源。家總表示，長照2.0目前仍有4大缺失，不能用、不好用、不夠用、無法涵蓋所有支出。2020選舉將至，家總為此提出5大訴求，盼政府看見長照家庭的需要。

中華民國家庭照顧者關懷總會以「照顧服務」為主，依據衛福部統計資料指出，截至今年7月，全台共有15％長照家庭使用居家服務、12％家庭使用機構照顧、1％使用日間照顧、30％聘雇外籍看護，而未使用任何資源者高達42％。

家總理事長郭慈安表示，長照2.0目前仍有4不足，不能用、不好用、不夠用、無法涵蓋所有支出。以聘僱外籍看護的家庭為例，就只能使用30％的「照顧及專業服務」，且限用於「專業服務」，而接受機構照顧者也未獲得任何補助，屬於「不能用」長照的一群人。

至於長照2.0的「不好用」之處，則包括了日照中心不夠多、欠缺夜間服務、無法滿足臨時需求，且需依照事前約定的給付項目提供服務，使用上仍缺乏彈性。

另一方面，長照2.0長期面對人力吃緊、派不出人的問題，而政府所核定的補助額度，也無法滿足所有失能者的需求，導致長照「不夠用」。至於「無法涵蓋所有支出」之處，則是在於民眾必須支付支付額獲取服務，政府也未補助耗材、雜支等開銷。

時值2020總統及立委大選，為改善現有情況，家總今提出《請問總統》五大政策訴求，包括推動長照安排假、將機構照顧納入長照4包錢、健保推動全責照護改善看護品質、以周休一日為目標的喘息服務，以及保障家庭照顧者經濟安全的措施（如：照顧者津貼、年金制度等），期盼無論哪一黨執政，都能看見長照家庭的需要。

(中時 )