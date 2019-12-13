國民黨台南市黨部主委謝龍介日前發願國民黨總統候選人韓國瑜若沒贏90萬票，將發送2700份雞排給民眾，卻遭人以變相賄選為由，向台南地檢署檢舉，謝龍介12日深夜在網路發文，為避免爭議，將祭品文從雞牌改捐弱勢團體30萬元。

公認挺韓大將的謝龍介日前公開表達對韓國瑜勝選有信心，可贏民進黨總統候選人蔡英文90萬票以上，只要票數未達90萬，就算只差1票，他願意在台灣北、中、南共發送2700份雞排給鄉親。

謝龍介的雞排祭品文一度引來跟風，網路紅人「館長」陳之漢也在網路發文，只要蔡英文勝選，願發一萬份雞排，與謝龍介對槓。

雞排對賭的祭品文引來變相賄選的質疑聲，台南地檢署證實有民眾檢舉，已指派檢察官就個案展開調查，查看發送雞排與投票權行使是否有對價性與是否構成賄選要件。

謝龍介12日深夜突然在發文，指出尊重執政黨對雞排祭品文的說法，如果認定發雞排可能涉及賄選，他決定更改祭品文，若韓嬴不到90萬票，他改捐30萬元給弱勢團體作公益，向等吃雞排的民眾說抱歉。

謝龍介臉書上12日深夜發文「雞排GG了」引來許多網友留言，有人質疑「對方發雙主菜便當就沒事？」、「應改成韓嬴超過90萬，就捐30萬才對」。謝龍介表示，更改祭品文是為了不給國家機器有轉移焦點的空間，要讓韓國瑜乾乾淨淨的贏。

＃2020大選 ＃總統 ＃台南 ＃韓國瑜

(中時 )