隨著通訊軟體興盛，臨時發動的聚眾鬥毆日漸頻繁，立法院今三讀通過《刑法》修正案，將「公然聚眾」，改為「意圖為強暴脅迫，於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」。聚眾施暴者罰金從3百元以下加重為10萬以下；同時，若攜帶兇器、導致公眾或交通往來危險，加重其刑1／2。

街頭群聚鬥毆復仇事件頻傳，日前爆發的直播主連千億日事件，更是公然在警方面前挑釁，但因現行條文有關「公然聚眾」，在司法實務上的認定卻是必須在「公然」狀態下聚集多數人；但若是利用社群通訊軟體進行串連集結，卻不適用於「公然聚眾」，明顯與現行社會的認知有差異。

因此，今天立法院三讀通過《刑法》第149條及150條條文修正案。其中，在149調部分，將「公然聚眾」修改為「意圖為強暴脅迫，於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」；同時，若經公務機關命令解散2次仍不解散，助陣者刑責從6月以下有期徒刑、拘役或「3百元以下」罰金，加重為6月以下有期徒刑、拘役或「8萬元以下」罰金

第150條部分，則是上述違法者若進一步出現強暴脅迫的行為，在場助陣者的刑責從1年以下有期徒刑、拘役或「3百元以下」罰金，加重為1年以下有期徒刑、拘役或「10萬元以下」罰金，

同時，若有攜帶兇器或其他危險物品，或導致公眾或交通往來危險，則加重刑責1／2。

(中時 )