中美貿易爭端出現階段性緩解，先前加徵的稅有望通過後續磋商逐步取消，加上大陸電石法供給趨緊，烘托近期PVC、PP行情走堅；相對原料乙、丙烯報價拉回，利差空間向上提振。

無獨有偶，EVA、AE也因供需緊俏、2~3月年後醞釀一波需求旺季，與PVC並列明年第一季行情追蹤看漲焦點。台塑(1301)、華夏(1305)、台化(1326)、台聚(1304)、亞聚(1308)營運有望受惠加分。

分析師表示，中美貿易協商持續推展，在雙方互釋善意下，美國先前公佈三份對中國加徵徵稅商品的排除清單，合計涉及437項商品，約占美前兩輪共2500億美元加徵清單規模的13％；其中，商品目錄包含PVC下游製品，有利PVC需求疏壓、改善。

尤其，大陸PVC供應端低增速已成定局，估計今年PVC產能增速約4.7％，實際產量增速在2~3％。在大陸電石供應局部略緊，且庫存壓力不大，預計PVC有望震盪回升。

台塑認為，雖然北半球為PVC需求淡季，但近期大陸西北地區因天候及疾病防治等因素，當地電石及電石法PVC交運受阻，供應減少，帶動PVC價格上漲逾7％，有利推升明年第1季亞洲PVC價格。

此外，EVA、AE明年首季行情也有望展現價量推進表現。

台塑指出，2020年1月因受春節長假及節前備貨旺季已結束影響，需求減少，預期價格下滑，惟2~3月為年後另一波鞋材旺季，需求將逐漸恢復，預期EVA買氣及價格可望提升。

AE因全球景氣趨緩，下游產業需求不佳，加上印度BPCL年產16萬噸新產預計2020年第1季投產，下游客戶保守觀望，惟農曆年後進入塗料及接著劑需求旺季，市場行情看漲。

(工商 )