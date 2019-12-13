對於遠航今（13）日上午稱資金問題已解決，希望復飛一事，交通部長林佳龍今天下午最新受訪表示，民航局昨天已經發函給地檢署，涉及限制出境的管制，對於停飛造成的衝擊，依據民航法、民航事業管理規則，將給予處罰，下午民航局將開會討論處罰內容的最後決定。

林佳龍下午一點出席觀光局「台灣友善·再創新高」記者會，會前受訪做出以上表示。至於遠航是否能復飛？林佳龍並未正面答覆，只表示對於遠航董座上午記者會所說的內容，交通部將進行了解，當前最重要的是要做好善後，例如旅客退票、旅行社損失之補償、員工權益保障。

民航局表示，昨天已通知遠航，依據民航法要停業須在60天前宣布，但遠航匆促公告今天起就停業，已違反民航法，將被開罰最高300萬元、並將報請交通部廢止民用航空運輸業許可證，遠航後續將可陳述意見，民航局收到意見後，才會報交通部處理。

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