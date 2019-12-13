總統蔡英文今日以軍禮歡迎諾魯共和國總統安格明（Lionel Rouwen Aingimea）伉儷，並見證兩國簽署《中華民國(台灣)政府與諾魯共和國政府航空服務協定》。另外，未來台灣港務公司將在諾魯新港口完工後，提供經營管理及人員訓練的機會。

蔡英文指出，中華民國台灣和諾魯都是太平洋大家庭的一份子，就像安格明總統所說，我們兩國就是一家人。藉此機會，她要感謝諾魯政府對台灣的情誼，長期在國際上大力支持台灣。

在今年聯合國總辯論、以及剛落幕的「聯合國氣候變化綱要公約」第25屆締約方大會（UNFCCC COP25），安格明總統也都積極呼籲世界各國應該接納台灣、正視台灣人民享有的權利，她要特別感謝安格明總統的支持。

安格明總統也在這些重要的國際場合中，公開肯定了台灣對全球永續發展做出的貢獻。面對氣候變遷的挑戰，海洋國家該如何永續發展，確實是台灣和諾魯都非常關心的問題。台灣有能力、也有意願要秉持著聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals，SDGs)的精神，和地球村的夥伴們互相扶持，朝著「讓世界更美好」的目標前進。

蔡英文希望，諾魯就是台灣不可或缺的夥伴，希望和諾魯加強交流，創造互惠互助的雙贏發展。

除了見證簽署台諾航空服務協定外，蔡英文表示，台灣港務公司將在諾魯新港口完工後，提供經營管理及人員訓練的機會。諾魯航空上個月底也派員來台，針對航線延伸到台北等航空合作議題，跟台灣有深入的討論交流。希望在不久的將來，能夠開設連接兩國的航線，加強雙方民間交流，讓兩國關係更加緊密。

(工商 )