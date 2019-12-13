清華大學特殊選才「拾穗計畫」13日放榜，今年共1101人報考，是有史以來最多，共錄取人；其中不分系的清華學院學士班有703人報考，錄取 60人，上榜者不少具特殊才華、自學及逆境向上者，包括深受選擇性緘默症所苦的數學天才，及已出版二本歷史鉅著的少年史學家。

清華大學副教務長、招生策略中心主任焦傳金表示，今年報名人數破紀錄，對評審也是大挑戰，為了公正客觀，複試者除了15分鐘面試，還要參加專業測驗，如數學專長者必須筆試數學，音樂專長者要現場演奏，評審群也得因應不同應試者的專長重新組合。

張同學從小就為選擇性緘默症所苦，明明能正常説話，特定情境下就是說不出口，嚴重時曾3年沒說話，小三起在家自學，展現極高的數學天賦，小五讀完英文版歐幾里得《幾何原本》13冊，國一完成史丹福大學微積分線上課程，還自學學會英、法與德文。

巧的是，張同學的小學同學申力安也錄取拾穗計畫。就讀竹科實中的她在演藝之路有亮眼表現，不僅曾是「聲林之王」第一季參賽選手，還與蕭敬騰合拍過廣告。

也獲錄取的自學生江仲淵，高中時休學專心寫歷史書，兩年來共寫了7本書90萬字，其中《時代下的犧牲者：尋找真實的汪精衛》及《時代下的毀滅者：希特勒與帝國十大信徒》已經出版。

被稱為「有溫度的發明少年」、私立明道高中學生江承蔚也是今年特殊選才錄取生，他的發明眾多，目前已獲得4項專利。國立高雄師大附中高三生張筑貽曾經參加模特兒選拔，之後選擇投入偏鄉教育，還是高雄市青少年交響樂團的小提琴手。她未來想成為藝術治療師，大二分流後將選讀教育心理與諮商系，結合自己的音樂才能與心理諮商，達成夢想。

(旺報 )