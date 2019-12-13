美中談判似乎露出曙光，亞股一片歡欣鼓舞，台股今在權王台積電(2330)領軍下，價量齊揚，加權指數大漲開出，最高一度來到11990.78點，續創逾29年半新高，距離12000點大關只差臨門一腳，終場台股收漲91.31點、報在11927.73點、成交量1703.32億元；台股周線二連紅、本周台股指數收漲318點，現階段外資強勢站於買方，又逢法人年底作帳行情，多頭氣勢猛烈可望使指數推升力道延續。

台股今日續創29年以來新高，考量美國聯準會持續鴿派，美中貿易協議即將簽署、整體國際金融環境有利多方，加上台股各期均線多頭排列，12月至隔年1季易漲難跌特性，搭配年底集團作帳行情，台股多頭格局不變。

今台股最大功臣莫過於台積電，貢獻指數達60~70點，台積電金開高震盪，股價最高上攻到343元，市值也達8.894兆元，逼近9兆元大關，終場台積電收漲約2.5%，除台積電的走揚外，面板雙虎友達(2409)盤中點火大漲，漲幅逾3.5%，群創(3481)漲幅也逾1.5%，聯發科(2454)持續受到5G題材護航，持穩上揚逾1%，股價最高來到434元，大立光(3008)、鴻海(2317)整場則多維持小漲。

今盤面資金明顯回流到大型權值股，不僅是電子龍頭，包括大型金控、傳產等類股也相當吸金，富邦金(2881)上漲逾2%，股價改寫新高，新光金(2888)漲幅2.45%，其餘國泰金(2882)、永豐金(2890)、開發金(2883)、中信金(2981)、元大金(2885)等均同步走揚；傳產股方面，第4季適逢食品股傳統旺季，佳格(1227)、味全(1201)、鮮活-KY(1256)、大成(1210)、統一(1216)等喊漲，族群表現活躍。

分析師表示，目前整體來看，營收公布完畢後仍有不少個股表現亮眼且具題材，預期短線指數在個股帶動下仍有向上機會，但相對調節賣壓將逐步加大，增添創高拉回可能，所幸下方仍有均線支撐，且近期指數多由台積電所推升，在營收創新高等利多消息帶動下，指數拉回修正幅度應有限，操作上建議投資人避免過度追高，可挑選月營收表現亮眼之個股。

此外，亞系外資最新也指出，台股明年目標指數上看12,460點，主要是來自台股企業獲利年增12.6%，以及殖利率3.9%支撐，隨著台商回流投資，5G智慧手機滲透率優於預期，將帶動供應鏈表現，看好科技類股獲利年增率達6.2%，表現將優於非科技股。

(時報資訊)