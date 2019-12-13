陳姓男子當街毆打女友，林姓路人見狀好心勸架，孰料竟被陳抓頭猛撞鐵門、樓梯，並恫嚇：「你死定了」，林高喊肋骨曾斷仍被痛毆，緊急送醫急救才撿回一命，桃檢認為陳故意攻擊頭部、身體，依重傷害未遂等罪嫌起訴他。

30歲陳姓男子6月25日晚間9點多在蘆竹區仁愛路旁和森姓女友發生口角糾紛，一氣之下竟動手毆打女友，路過的林男見狀不滿陳男打女人，上前勸阻，沒想到讓陳男更光火，把怒氣轉嫁到林男身上。

陳男不但恫嚇：「你是南崁人嗎，你死定了！」更手腳並用怒毆林男，狠抓林男的頭去撞擊鐵捲門跟樓梯，不但頭破血流，全身也多處擦挫傷，路人見狀連忙報警，警方緊急到場阻止，並將林男送醫急救，才撿回一命。

桃檢調查發現，2人素不相識，但林男案發時就告知陳男肋骨受傷斷裂過，但陳仍執意毆打攻擊，還抓林的頭去撞擊鋒利鋼鐵的鐵門、質地堅硬的樓梯，下手之重，認為陳行為當下所受刺激、態度並非平和，具有重傷害的意圖，偵結依重傷害未遂、恐嚇等罪嫌起訴陳。

(中時 )