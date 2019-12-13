總統盃高球賽今天進行四人兩球賽，台灣小將潘政琮並沒有獲得上場機會，國際隊與美國隊在5場比賽戰成平手，雙方各獲2.5分，國際隊依舊保持6.5比3.5的對戰優勢，「老虎」伍茲與湯瑪斯聯手擊敗松山英樹／安秉勛，拿下在總統盃的第26勝，追平米克森保持的總統盃最多勝紀錄。

伍茲／湯瑪斯與松山英樹／安秉勛這場賽事鏖戰至最後一洞才分出勝負，松山英樹錯過了25英尺的博蒂機會，湯瑪斯推進18英尺抓到小鳥，最終險勝，連續兩天都保住勝利。伍茲賽後表示，看到湯瑪斯推進博蒂的剎那真的好感動。

國際隊歐蘇仁與史考特聯手對抗美國隊世界排名最好的達斯汀強生／庫查，分別贏得11、13與14洞，最終以贏3洞剩2洞，兩人替國際隊拿下1分。

利許曼／安瑟同樣以贏3洞剩2洞擊敗瑞德／辛普森，國際隊再下一城；坎特利／謝奧菲勒在第18洞推進博蒂，美國隊拿下第2分。韓國任成宰／澳洲史密斯與美國伍德／福勒戰平，雙方各獲0.5分。

潘政琮與松山英樹將在第三回合搭檔預計明日上午7點30分贏戰美國隊辛普森／瑞德，有機會為國際隊立下汗馬功勞。

(中時 )