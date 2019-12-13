今天仍有不少民眾赴尚義機場，排隊等候辦理退票。（李金生攝）

遠航第一線工作人員，細心向旅客說明退票事宜。（李金生攝）

遠航無預警停飛，金門尚義機場連2天湧現退票人潮，立委陳玉珍今（13）日邀集交通部民航局等單位協調，達成數項針對性的因應共識。

陳玉珍立委辦公室指出，中午剛結束的跨部會協調會議，獲得以下小組點結論：一、退費部分：1、現金購票者於2019年12月20 日前到遠航官網App辦理退費登記。2、信用卡刷卡在2020年年4月10日前向各自的刷卡銀行主張爭議性款項，已扣款者可返回款項，未扣款者可以沖正。3、向旅行社購票者可請旅行社協助向遠航退費登記。二、已訂機位的鄉親權益部分：1、民航局已協調立榮及華信放大機型。2、選舉日、春節及馬拉松期間，原先已經向遠航訂位購票的鄉親，將協助優先轉訂當日之立榮及華信。3、若機位不足，國防部將支援輸運，盡全力滿足鄉親需求。

遠航地勤堅守工作崗位，獲得民眾好評。（李金生攝）

陳玉珍辦公室並指出，據民航局副局長透露，遠航還有「消費者信託保証專戶」1.5 億元在民航局手上，預計可以滿足退費消費者的需求。

陳玉珍立委國會辦公室也將與台灣金門同鄉會總會一起建立窗口，協助鄉親轉訂機票及登記退費等事宜。日內公布協助窗口，有相關疑問可追蹤陳玉珍 CHEN YU JEN 粉絲專頁，或加入陳玉珍立委的LINE ID 是@lovekinmen。

警方在場維護，嚴防脫序情事發生。（李金生攝）

遠航停飛影響離島疏運，立委陳玉珍（中）邀集中央相關單位協調因應。（陳玉珍立委辦公室提供／李金生金門傳真）

遠航停飛影響離島疏運，立委陳玉珍（中）邀集中央相關單位協調因應。（陳玉珍立委辦公室提供／李金生金門傳真）

(中時 )