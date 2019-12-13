冬天是草莓的盛產季節，模樣鮮紅欲滴，含有特殊的濃郁果香，是老少咸宜的水果，不管是直接吃，或是做成果醬、鬆餅、草莓塔，都很可口。

營養師劉純君表示，草莓是高草酸的水果，因此有尿道結石、腎臟結石病史者要少食用。倘若忍受不了草莓鮮紅欲滴的誘惑，每天不要吃超過「一份」的量；一份草莓約重150公克，相當於6～8顆，吃完之後要多喝水，來幫助草酸代謝。

近幾年也愈來愈多的醫學研究發現，漿果類水果對健康很有助益，例如蔓越莓有助預防泌尿道發炎、藍莓能提高免疫力及預防失智，但是這些水果比較稀有；草莓是漿果類水果中，最容易取得的，而且其在漿果類水果中的含糖量，相對低很多，很適合需要限糖的糖尿病人攝取。

此外，每100克的草莓，含膳食纖維高達1.8克，可降低便祕的發生，還能預防動脈硬化和冠心病；含鉀180毫克，高鉀可幫助預防高血壓；同時還富含黃酮類的花青素及鞣花酸，這兩種黃酮類的抗氧化力很強，能保護人體避免自由基傷害。有研究顯示，鞣花酸具有抵消致癌物質的作用。

值得注意的是，草莓的維生素C含量非常豐富，有抗氧化、預防壞血病的功能，而且有助於鐵的吸收，預防貧血。

不過，草莓表皮很脆弱又凹凸不平，怕碰撞也怕水，如果清洗的方法不夠輕柔，一不小心就會把表皮洗爛，也容易把殘留農藥及殺蟲劑一併吃下肚。

建議清洗草莓時，放在有洞的籃子裡，用流動的自來水沖洗5分鐘。要提醒的是，洗草莓前不要先去掉蒂頭葉片，否則在清水中浸洗時，水中的農藥可能會經由清洗的水進到草莓果肉內，反而吃進更多的農藥。

另外，草莓不易久放且保鮮期短，所以切記不要一次買太多，還沒有要吃前也不要先洗；倘若要保存時，蒂頭則應朝下，也不宜多層重疊壓放，且避免保鮮盒中有太多濕氣。

一般而言，冷藏的草莓約能延長兩天的保鮮時間。如果要儲放更久，建議可以把草莓洗淨後，除掉葉片完全晾乾，把沒有受損的草莓一顆一顆分開一段距離放在金屬盤上，灑上少許砂糖減緩草莓裡的酵素活動，放進冷凍庫待草莓完全冰凍了，再放入保鮮袋，並抽出空氣後密封好；儲存在冷凍庫的草莓，約可延長2～3個月的保鮮期。

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(中時電子報)